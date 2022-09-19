صحيفة : تأكيد بايدن على انتهاء جائحة كورونا فاجأ مسؤولي الصحة العامة

المستقلة /- ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الامريكية، اليوم الاثنين، أن تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن جائحة فيروس كورونا بلغت نهايتها، كان مفاجأة لمسؤولي الصحة في البلاد.

وقالت الصحيفة بهذا الشأن إن “تأكيد بايدن على انتهاء الجائحة قد فاجأ العديد من مسؤولي الصحة العامة”.

ولفت المتحدثون مع الصحيفة إلى أن تصريح الرئيس بشأن انتهاء الجائحة لم يكن مخططًا له في إطار مقابلة مع القناة التلفزيونية.

وكان بايدن قد صرّح في مقابلة نشرت الأحد مع شبكة “سي بي إس” بأن جائحة كورونا في الولايات المتحدة قد انتهت، لكن المشاكل لا تزال قائمة”، مضيفا قوله: “لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به”.

وأكد الرئيس الأمريكي أن “الجائحة انتهت… كما ترون لا أحد يرتدي أقنعة، الجميع في حالة جيدة جدا”.

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