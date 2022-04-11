صحيفة : استخدام الدولار سلاحا قد يزعزع العملة ويشطر النظام المالي الدولي

المستقلة /- أشارت صحيفة “فاينانشيال تايمز” إلى أن استخدام الدولار سلاحا، قد يزعزع العملة الأمريكية ويشطر النظام المالي الدولي.

وأشارت الصحيفة إلى أن العقوبات التي جمدت احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي خلقت حافزا للعديد من البلدان لتجاوز الدولار.

وقالت الصحيفة: “من خلال تحويل الدولار بشكل علني وبهذه الطريقة إلى سلاح، تخاطر الولايات المتحدة وحلفاؤها باستفزاز ضربة انتقامية قد تزعزع العملة الأمريكية وتقسم النظام المالي الدولي إلى كتل متنافسة، مما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع لجميع الأطراف”.

وأشارت إلى عدم وجود تحالف عالمي يدين العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وأنه لا يوجد سوى كتلة غربية.

واعتبرت أن هذا قد يكون له تداعيات مهمة على مستقبل التجارة العالمية فمن المعروف أن العقوبات ضد موسكو لم تكن مدعومة من الصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والمكسيك.

وختمت الصحيفة: “تم توقع موت الدولار مرات لا تحصى في الماضي، لكن العملة الأمريكية استمرت في الحفاظ على مراكزها. ولكن إذا كان هناك تراجع مستقر عن الدولار في السنوات المقبلة، فقد تكون العقوبات ضد البنك المركزي الروسي ليست طريقة شجاعة وجديدة للضغط على الخصم، بل ستكون اللحظة التي تبدأ فيها هيمنة الدولار في التراجع”.

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

بسبب مغذياتها.. تعرف على اهم المشروبات التي تلعب دورا هاما في فقدان الوزن

اخر الاخبار

صحيفة : استخدام الدولار سلاحا قد يزعزع العملة ويشطر النظام المالي الدولي

اخر الاخبار

صحيفة : الأنباء التي ربطت ملياردير روسي بشراء نادي فالنسيا “غير صحيحة”

اخبار العراق

النزاهة : صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس بحقِّ مدير في جهاز مُكافحة الإرهاب

اخبار العراق

بعد تسجيل عدة إصابات ووفيات.. الزراعة تعلن عزمها شنّ حملات تلقيحية

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط للاسبوع الثاني بعد خطط للإفراج عن النفط الخام

اخبار العراق

وزارة النفط تستقبل أول وفد من اقليم كوردستان لبحث ملف النفط

اخبار العراق

وزارة النفط تستقبل أول وفد من اقليم كوردستان لبحث ملف النفط

اخر الاخبار

اليوم الاثنين .. ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد

اخر الاخبار

إيلون ماسك يقرر عدم الانضمام إلى مجلس إدارة تويتر

اخبار العراق

مصرف الرافدين يطلق سلفة بقيمة 50 مليوناً لثلاث شرائح

اخبار العراق

من (دوج أبو عليوي ) إلى (الجالجر) رحلة في عالم أسماء السيارات

اخبار العراق

اعتقال عصابة لسرقة الدور السكنية المشيدة حديثا في كربلاء

اخبار العراق

ديوان كربلاء الثقافي ينضم ندوة بعنوان: العراق الى اين

اخبار العراق

التربية : الوزارة لا تملك صلاحية تعطيل الدوام في المدارس

اخبار العراق

محكمة استئناف الكرخ تطلق سراح الإعلامي احمد ملا طلال والفنان اياد الطائي

اخر الاخبار

اليوم الاحد .. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في اربيل و بغداد