صحة الكرخ : تسجيل (٢٢١) حالة ولادة في مستشفى المحمودية خلال شهر

المستقلة /- أعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، عن تسجيل (٢٢١) حالة ولادة في مستشفى المحمودية العام خلال شهر.

و بين مدير المستشفى داود جاسم صحن الطائي، في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الخميس، ان “عدد الاطفال الذين تمت ولادتهم داخل مستشفى المحمودية العام   بلغ (٢٢١) طفل توزعت بين (١٧٠) ولادة طبيعية و بلغ عدد الولادات القيصرية (٥١) حيث بلغ عدد الاطفال من الذكور (١٠٧) طفل و (١١٤) طفلة من الاناث”، لافتاً الى ان “هذا العدد سجل خلال شهر كانون الثاني من العام الجاري”.

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