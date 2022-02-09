شيماء عبد الرحمن توعد جمهورها بعمل “ضخم” قريبا

المستقلة/- شوقت الفنانة الصاعدة شيماء عبد الرحمن، الجماهير لمتابعتها، وأنهم سيشاهدونها قريبًا على الشاشة الفضية قد يكون خلال شهر رمضان المبارك أو بعده بأسابيع قليلة في عمل فني ضخم.

وقالت الفنانة الشابة “أعشق الفن منذ طفولتي، وكنت أحلم باليوم الذي اتواجد به علي شاشات التليفزيون أو على خشبة المسرح وانتظروني قريبا في عمل فني ضخم”.

وتجرى حاليًا الاستعدادات للموسم الرمضاني 2022 الذي من المنتظر أن يبدأ مع بداية شهر نيسان/ إبريل المقبل.

يذكر أن شيماء عبد الرحمن جذبت الأنظار الفنية إليها عقب نجاحها الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي جعل العديد من شركات الإنتاج والمخرجين يرغبون في التعاقد معها، إلا أنها أكدت حسن اختيار السيناريو والدور المناسب لها قبل أي شيء.