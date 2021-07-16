شيرين عبد الوهاب توجه رسالة إلى الرئيس السيسي

المستقلة/- منى شعلان/ وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد غنائها في المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة الذي أقيم مساء أمس الخميس 15 يوليو.

نشرت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر صورتها وهي تؤدي التحية العسكرية، وعلقت كاتبة: “اتشرفت اني غنيت قدام سيادتك و شاركت في حدث عظيم انشالله لأول مرة هيرفع عن ملايين من اهلنا المعاناة و يوصلهم لحياة كريمة يستحقوها، ربنا يخليك و يحفظك لمصر و لينا.و ذكرك لربنا في كل خطابات سيادتك بجد حاجة من اجمل و اغلى ما اسمع و اكثر شيء يطمني على بلدي”.

وأدت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنية “مصر دايما” وذلك خلال المؤتمر الأول للمبادرة، و تأتي الاحتفالية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، وذلك في استاد القاهرة الدولي

الجدير بالذكر أن شيرين عبد الوهاب تعرضت لأزمة مؤخرًا بسبب تسريب مكالمة هاتفية لوالد زوجها الفنان حسام حبيب كشف فيها عن رغبته في زواج نجله من سيدة أخرى والخلافات بين شيرين عبد الوهاب ووالدة زوجها.