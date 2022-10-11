شيرين عبد الوهاب تتنازل عن القضايا ضد طليقها حسام حبيب

المستقلة/- قال محامي الفنان المصري حسام حبيب، جميل سعيد في أول تعليق على قرار الفنانة شيرين عبد الوهاب بالتنازل عن القضايا ضد موكله وتصالحها معهه، إن ما حصل هو تنازل وليس تصالحا، وحصل من شيرين لعلم الطرف الآخر أنه غير مساءل قانونيا بشان البلاغات المقدمة ضده.

وأضاف “سعيد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة “on” المصرية: “شيرين لم تتصالح، ولكنها تنازلت عن المحاضر التي كانت قدمتها” ووصف ما جرى من جانبها بأنه (رجع الحاجة) “مش عارف وصفها القانوني يبقى إيه.. لكنه غير قانوني”.

وأضاف المحامي المصري: “كان هناك نزاع حول ملكية السيارة، وحسام حبيب لم ينكر أن شيرين هي من سددت ثمن قيمة السيارة، وأصدرت أمرا للبائع بأن يصدر المبايعة باسم حبيب، وبالتالي لا توجد واقعة جنائية بالنسبة له، وحسام أقر منذ البداية بأن هذه المبالغ كانت نظير عمل فني أداه إليها أو تعاون فني مشترك بينهما”.

وأشار إلى أنه تقدم ببلاغ للنائب العام يخص تصريحات للمطربة شيرين في 15 يوليو ووصفها لموكله بعبارات يعاقب عليه القانون، وتمت إحالة البلاغ إلى نيابة أكتوبر ولا يزال قائما إلى الآن.

واستكمل تصريحاته قائلا: “نيابة شرق القاهرة الكلية لم تستدعِ حسام حبيب بشأن البلاغ المقدم من شيرين، وهو البلاغ الذي تنازلت عنه، وحسام لم يقدم له أي التماس أو طلب للتنازل المقام ضد شيرين، وأنا مستمر في البلاغ إلى أن يقرر هو التنازل عنه”.

وكان ياسر قنطوش محامي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب قد أعلن في بيان رسمي مساء الإثنين، إن “شيرين عبدالوهاب تكن كل تقدير واحترام لحسام حبيب”.

وأضاف البيان أنه “حرصًا من الفنانة شيرين عبدالوهاب على استمرار العلاقة الطيبة بينها وبين حسام حبيب كأصدقاء وزملاء في الوسط الفني، فإنها تعلن أنه قد تم التصالح معه بشأن القضايا التي كانت متداولة بينهما في الفترة الأخيرة”.

وأشار إلى أن “حبيب قام برد المتعلقات الخاصة بشيرين، وتمت تسوية جميع الخلافات بينهما وتم التصالح في النيابة العامة”، مؤكدًا أن “ذمة الفنان المصري أصبحت بريئة تمامًا من أي التزام تجاه طليقته”.