شيرين رضا توضح حقيقة ارتباطها بشاب يصغرها بربع قرن

المستقلة/- منى شعلان/ خرجت الفنانة المصرية شيرين رضا ، عن صمتها وأوضحت حقيقة ارتباطها عاطفيا بشاب عمره 28 عاما ، بحسب ما صرحت خلال لقائها ببرنامج “لايف من الدوبلكس” مع الدمية الشهيرة “أبلة فاهيتا”.

حيث نشرت شيرين رضا ، صورة من منشور يتضمن تصريحاتها بالحلقة ، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وعلقت قائلة”: “أيه كمية التخريف دي؟؟ انتو مصدقين نفسكم وفاكرين أن الهزار في برنامج هزلي مع دمية يبقى خبر؟؟ ايه العبط ده؟؟”.

وصرحت شيرين رضا فى حلقة يوم الجمعة الماضية من برنامج ” أبلة فاهيتا” ، أنها مرتبطة بشاب اسمه محمد، قائلة””دلوقتي أنا في قصة حب مع شاب اسمه محمد، وأغرب معاكسة حصلتلي في حياتي كانت منه، هو جه قالي أنا اسمي محمد عندي 25 سنه وعايز نتجوز بس متجوزتش، وعايشين مع بعض قصة حب دلوقتي، وهو الآن لديه 28 عاما”.

يذكر أن آخر أعمال شيرين رضا فيلم “الغسالة”من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبدالحميد، وبطولة محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثي.