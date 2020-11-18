شهيرة تكشف كواليس آخر مكالمة مع محمود ياسين

شهيرة تكشف كواليس آخر مكالمة مع محمود ياسين

المستقلة /- كشفت الفنانة شهيرة، كواليس آخر أيام الفنان الراحل محمود ياسين، قائلة: “كان بمثابة الحياة بالنسبة لها”.

وأضافت “شهيرة” في تصريحات تليفزيونية : “محمود ياسين كان في حالة وعي مرتفعة جدًا واقتنعت أنه بصحة جيدة على الرغم من أنه كان في آخر أيامه”.

وأكملت “شهيرة”: “في آخر أيام محمود ياسين كان في المستشفى وكافة أجهزة الجسم بدأت في الضعف الشديد”.

ولفتت شهيرة: “لم أحضر آخر 4 أيام في حياة محمود ياسين لأنني أصبت بنزلة شعبية والأطباء منعوني من الذهاب إلى المستشفى لزيارة محمود”.

وتابعت “شهيرة”: “كلمت محمود ياسين في التليفون وقاللي إزيك يا روح قلبي وأنا كويس أوي، وكان هذا آخر مشهد جمع بيني وبين محمود ياسين قبل وفاته”.

وأضافت “شهيرة”: “مش قادرة أتخيل أن محمود مش موجود، ودايما بقول لربنا خليني أصدق أن محمود مش موجود وأنا مؤمنة بقدر الله سبحانه وتعالى”.