شنيشل مستاء من تبديل المدربين في الدوري العراقي

(المستقلة) أبدى راضي شنيشل، مدرب المنتخب العراقي سابقا، امتعاضه من حالة تغيير مدربي فرق الدوري الممتاز بمجرد تراجع النتائج، داعيا إدارات الأندية للتريث باتخاذ هذه القرارات.

وقال شنيشيل في تصريحات صحفية: “هنالك فرقا كبيرة مثل الزوراء والقوة الجوية لم تحقق نتائج متميزة إلى الآن، ومسؤولية تراجع النتائج لايتحملها الجهاز الفني وحده لذا لا بد من البحث عن أسباب هذا التراجع”.

وأضاف: “الدوري لا يزال في بدايته، والفرق لم تلعب سوى 7 مباريات وممكن أن تعوض في الجولات المقبلة وتدخل المربع الذهبي وتتنافس على اللقب”.

وتابع: “الكثير من الأندية العالمية كما في الدوري الإنجليزي والإسباني عند تسجيل نتائج سلبية لا تؤثر على الملاك التدريبي وتبقى على مدربيها”.

وواصل: “الفرق الكبيرة والجماهيرية تمرض ولا تموت وكذلك الأندية الجماهيرية في الدوري الممتاز ستعود بقوة لمنافسات للدوري والدليل على ذلك نادي الطلبة الذي يلعب باسم الطلبة فقط بدون أي إمكانيات مادية”.

ودعا شنيشل إدارات أندية الدوري العراقي الممتاز إلى مراجعة نفسها والتريث قبل اتخاذ مثل هكذا قرارات قد تعود على فرقها بشكل سلبي وتزعزع حالة الاستقرار بين صفوف اللاعبين.

وأتم: “لا يوجد أي اتفاق إلى الآن مع نادي القوة الجوية لتدريب فريقه الكروي، أنا متواجد في بغداد منذ شهرين بعد عودتي من قطر لغرض تجديد الإقامة، ولم أتلق أي اتصال من أي ناد للتفاوض معه”.