شمس الكويتية تصف السعوديات بـ (النعاليات)

المستقلة /- تعرضت الفنانة الكويتية، شمس، لهجوم من جانب العديد من السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالب بمنع دخولها المملكة العربية السعودية، بسبب ما صرحت به بشأن نسائها.

ووصفت شمس السعوديات بـ”النعاليات”، نسبة إلى النعال، في إطار دفاعها عنهن بأنهن لسن اتكاليات كما تظهر وسائل الإعلام.

كما عبرت شمس عن دعمها للسعوديات بإبداء رغبتها في إقامة مسابقة للطاهيات السعوديات كي يظهرن للعالم الذي يأخذ عنهن فكرة سيئة.

وأشارت شمس في رسالة مصورة لها إلى أن الفتاة السعودية ليست كما يعتقد البعض وأنها تستطيع أن تعمل “شيف وضابط وطيار وكل شيء”.

لكن جاء دعم شمس الكويتية للسعوديات بمردود معاكس عليها، إذ دشن العديد من مستخدمي “السوشيال ميديا” هاشتاغ بعنوان “شمس اخرسي”، الذي عبرت من خلاله سعوديات عن غضبهن من تدخلها في شؤون المرأة السعودية وحديثها عنهن بهذه الطريقة، وأكدن أنهن ليسوا في حاجة إلى دعمها.

وأمام ذلك الهجوم عليها، خرجت شمس الكويتية لتهاجم السعوديات “النسويات”، ولفتت إلى أنه يتم دعمهن من جهات أجنبية للخروج على العادات والتقاليد، ووصفتهن بالفتيات الصغيرات اللاتي لا يفقهن شيء.

ومع تصاعد الهجوم من شمس الكويتية، طالب البعض بطردها من المملكة العربية السعودية، خاصة بعدما أعلنت مؤخرا أنها ستسافر إلى هناك.