شكري يبحث سبل حلحلة الجمود بين الفلسطينيين والإسرائيليين فى بروكسل 

المستقلة/-أحمد عبدالله/ يلتقي سامح شكري وزير الخارجية اليوم الأحد نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، ويؤكد شكري على ضرورة التحرك العاجل نحو حلحلة الجمود الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولًا إلى إطلاق مفاوضات سلام عادلة وشاملة.

ويأتي لقاء شكري اليوم مع لابيد ، على هامش زيارته الحالية إلى بروكسل .

وتوجه وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم الأحد ، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لتسليم رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أيضاً أن يعقد الوزير شكري لقاءً مع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي، واجتماعات ثنائية مع عدد من نظرائه الأوروبيين وكبار المسئولين بالمفوضية الأوروبية لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية محل الاهتمام المشترك