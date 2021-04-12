شكرى : الاتفاق على استمرار التنسيق معنا للتوصل الى تفاق يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قال سامح شكرى، وزير الخارجية المصرى، إننا قمنا مع وزير الخارجية الروسى “سيرجى لافروف”، بالاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون بن البلدين على المستوى الوزاري ودون الوزارى.

وأضاف شكرى، خلال كلمته المذاع اليوم ، أنه سوف يتم تحديد الفترة القادمة موعد عقد المشاورات على مستوى 2+2 بين وزارات الخارجية والدفاع.

وأشار إلى أننا نستمر فى التنسيق الوثيق بين العديد من القضايا خاصة فيما يتعلق بالتطورات فى سوريا وليبيا، وبالتأكيد استغرق الحديث اليوم جزءا كبيرا منه لقضية سد النهضة والمباحثات الجارية والمسار الافريقى والمفردات المؤخرة التى عرضت فى كينشاسا.

وتابع أن وزير خارجية روسيا تفهم أهمية تلك القضية بالنسبة لمصر والشعب المصرى، واستمرار التنسيق معنا للتوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث مصر واثيوبيا والسودان، وينزع فتيل الأزمة ويعفى من أى عواقب من إجراءات أحادية يكون لها تأثير ضار على المصالح المائية لكل من دولتي المصب مصر والسودان .