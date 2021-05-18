شقيق الفنان محمد صبحي يعلن اعتزال الفن نهائيا.. لهذا السبب

المستقلة/- منى شعلان/أعلن الفنان المصري مجدي صبحي شقيق الفنان محمد صبحي اعتزاله الفن نهائيا بعد مسيرة استمرت 40 عاما مشيراً إلى أن الوسط الفني حاليا يشبه فيروس كورونا.

وكتب الفنان المصري منشورًا له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، قائلا:”أصدقائي زملائي بعد تفكير بهدوء وتركيز كثير قررت..اعتزال الفن نهائيا..بعد احترافي له على مدى 40 عاما قدمت فيه أعمال محترمة سيتذكرها تاريخ الفن..المحترم وكان آخرها .مسرحية..سيرة حب .. صدقوني أنا مش شبه اللي بيتقدم من فن حاليا ولا همه شبهي ولا أنا شبهم”.

وتابع: “أقول هذا وقررت اعتزال الفن لأني لا أنتمي لأي شله من مخرجين أو منتجين ولا أستطيع أن أقدم تنازلات وأقلل من نفسي وكرامتي وفني ولا استطيع أن أقدم فن..رخيص.. والحقائق أمامي السينما ماتت، الدراما التليفزيونية في انحدار إلا القليل والنادرة منها..المسرح بيطلع آخر نفس وبالعافية”.

واختتم : “في النهاية اتقدم بخالص الشكر والعرفان للأساتذة المخرجين والممثلين الكبار..وأساتذتي بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذين وقفوا بجانبي على مدار40 عاما فن محترم..ملحوظة لقد أبلغت صديقي ونقيب المهن التمثيلية د أشرف زكي بقرار اعتزالي ولا رجعة نهائيا ..الفن حاليا أصبح مثل فيروس كورونا وسوف اعيش حياة جديدة ومع ذكريات فني المحترم.استودعكم الله..اللهم أحسن خاتمتي بالتقرب إليك أكثر”.

يشار إلى أن آخر أعمال مجدي صبحي مسرحية “سيرة حب” إنتاج عام 2019، بطولة إيهاب فهمى وسمية درويش وشريف عواد، من تأليف أيمن الحكيم وإخراج محمد أحمد عبادة.

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