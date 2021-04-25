شقيق الفنان فضل شاكر يسلم نفسه للجيش اللبناني

المستقلة/- منى شعلان/ سلم ”فادي شمندر“، شقيق الفنان اللبناني فضل شاكر ، نفسه لقوات الجيش عند حاجز الحسبة على المدخل الغربي لمخيم عين الحلوة، وفق ما نقلته ”الوكالة الوطنية للإعلام“ في لبنان.

وقالت ”الوكالة“: إن شمندر، المطلوب للسلطات اللبنانية، سلم نفسه للجيش اللبناني بسبب تدهور حالته الصحية، حيث طلب نقله إلى أحد مستشفيات صيدا لتلقي العلاج.

يذكر أن فادي شمندر، كان متواريا عن الأنظار مع شقيقه الفنان فضل شاكر داخل مخيم عين الحلوة.

وكانت محكمة عسكرية في لبنان قد أصدرت حكمين بالسجن لمدة 22 عاما مع الأشغال الشاقة والتجريد من الحقوق المدنية ضد المطرب اللبناني فضل شاكر، على خلفية اتهامه بالتدخل في أعمال الإرهاب.

حيث قضى الحكم الأول بسجنه 15 عاما مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية بعد إدانته بجرم ”التدخل في أعمال الإرهاب الجنائية التي اقترفها إرهابيون مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم“.

أما الحكم الثاني فقضى بسجن فضل شاكر 7 سنوات مع الأشغال الشاقة والتجريد من حقوقه المدنية وتغريمه خمسة ملايين ليرة لبنانية (حوالي 3300 دولار)، بتهمة تمويله ”مجموعة الأسير“ المسلحة التي تسمى بذلك نسبة إلى الشيخ اللبناني أحمد الأسير المسجون حاليا، والإنفاق على أفرادها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر حربية.