شريهان تروى قصة مؤثرة عن ابنتها

المستقلة/- منى شعلان/ روت الفنانة المصرية شريهان قصة إنجابها لابنتها الصغرى عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وذلك احتفالًا بعيد ميلادها.

حيث نشرت شريهان مجموعة صور تجمعها بابنتها وعلقت عليها قائلة: “كُنتي حلم وأُمنيَة تمنتها عَلَيَّ شقيقتك لولوة وهي في سن الثامنة وحتى العشر سنوات قالت لي أريد أخت تلعب معي والعب معها قُلت لها أتمنى، وحسم الأطباء الأمر بكلمة مستحيل”.

تابعت قائلة :”وفي نفس العام ديسمبر 2008 ذهبت لأداء فريضتي الحج وأنا في خيمتي طلبتك من ربي و قرأت سورة مريم وقُلت لربي سأسميها مريم أو تالية القرآن الكريم فأهداني ربي هديته لأن معه لا شيء مستحيل وكُنتي دعوتي المستجابة”.

أضافت قائلة: “أبلغت أطبائي فقالوا لي لا يمكن وإستحالة، الحمل يجعل المرض نشط وأشرس في أنتشاره ومستحيل .. ولكي الخيار في الإختيار وإختاري بين أمرين تربية ومراعاة لولوة أو إهدائها أخ او أخت.. فاخترت هدية ربي وقلت لهم هو يعلم وأنتم لا تعلمون ..الهدية لا تُرَد فما بالكم إن كانت من الرحمن الرحيم. وقال لكِ كوني فَكُنتِ ‏دعوتي المستجابة رغم إستحالة كل شيئ “كل شيئ”.

اختتمت شريهان قائلة :”كل عام وأنتِ الخير والرحمة والشفاء والسلام والمستقبل والأمل في الغد ياملاكي الصغير وأمنية شقيقتك و دعوتي المستجابة تالية القرآن الكريم.”

الجدير بالذكر أن شريهان عادت لجمهورها من خلال مسرحية “كوكو شانيل” بعد غياب عن المسرح دام لأكثر من 30 عام.