شريهان تتحدث عن كواليس “كوكو شانيل”

المستقلة/- منى شعلان/ أعربت الفنانة المصرية شريهان، عن سعادتها بعودتها للفن مرة أخرى بعد غياب استمر 30 عاما، وذلك من خلال العرض المسرحي ”كوكو شانيل“، المنتظر انطلاقه في 20 يوليو الجاري تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.

ودونت شريهان، سلسلة تغريدات عبر حسابها في موقع ”تويتر“، ثمنت فيها جهود المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، إذ اعتبرته السبب الرئيس في تلك العودة بعد غياب سنوات.

وجاء حديث ”شريهان“ تعليقا، على مقطع فيديو تحدث فيه الإعلامي المصري ‏عمرو أديب، وهو يشيد بما تعرضه منصة ”شاهد VIP“، مبينا أن تلك المنصة تعمل برعاية هيئة الترفيه بالسعودية.

وقالت شريهان، في تغريداتها: ”اسمح لي يا عمرو من خلالك أن أقدم رسالة امتنان وتقدير وشكر إلى جميع القائمين على مجموعة قنوات الـmbc ومنصة شاهد وإلى الهيئة العامة للترفيه وصاحب قرار شراء وامتلاك هذا العمل الذي أتمنى أن ينال إعجاب جميع السادة المشاهدين إن شاء الله“.

وأضافت: ”‏لأن الحقيقة هذا القرار أسعدني أنا شخصيا إنسانيا مهنيا فنيا عمليا وضميريا.. فهذا العرض لم يتأخر فقط على السادة المشاهدين بل تأخر أيضا أكثر من ”كثيراً“ في حق، اسم وتاريخ كل من عَمِلَ في هذا العمل وقدم فكر وجهد وعمل بإخلاص وحب وتفان وفن وإبداع“.

وتابعت: ”‏من عمال فنيين وفنانين كبار كثيرين وكل في مجاله.. وحقاً من أصغر عامل وصولاً إلى أهم وأكبر وأعظم عنصر في هذا العمل هادي الباجوري، مدحت العدل وجمال العدل، الكل أخلص والكل أبدع.. فشكراً لهم وشكراً لكم جميعاً.. وأنا سعيدة أن هذا العمل وأخيراً سيعرض“.

وتقدم الفنانة المصرية خلال المسرحية شخصية “كوكو شانيل”، صاحبة الاسم الشهير في عالم الأزياء، والتي رغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعة، فهي ولدت في منزل فقير، وبعد وفاة والدتها تم إرسالها إلى دار للأيتام.

العرض المسرحي “كوكو شانيل” يأتي برعاية هيئة العامة للترفيه في السعودية، من إنتاج شركة “العدل جروب”، تأليف مدحت العدل، تصوير كريم نور.

وكان آخر عرض مسرحي ظهرت فيه الفنانة شريهان، بعنوان ”شارع محمد علي“، برفقة الفنان الراحل فريد شوقي، هشام سليم، وحيد سيف، والمنتصر بالله، ويوسف عيد، وتم عرضه قبل 30 عاما مضت.