شروط خاصة لحضور حفل عمرو دياب في دبي

المستقلة/ منى شعلان/ يستعد الفنان الكبير عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي يوم 22 يناير الجاري، في ستاد دبي الدولي بالمدينة الرياضية، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق الذي بدأ أول أيامه في ديسمبر من العام الماضي، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت إدارة المهرجان شروط حضور حفل الهضبة، وجاءت كالآتي:

1- ارتداء قناع الوجه (الكمامات) إلزامي على جميع الحاضرين.

2- فحص درجة الحرارة قبل الدخول ورفض من كانت درجته أعلى من 37.2 مئوية.

3- تحذير بعدم دخول من يشعر بأعراض فيروس كورونا.

وتم حجز تذاكر حفل عمرو دياب عبر إحدى المنصات الإلكترونية، إذ قسّمت إلى 3 فئات وهي: الـvip وقيمة التذكرة للشخ الواحد 875 درهماً، على أن يكون الحد الأدنى للحجز لتذكرتين، والأقصى 6 تذاكر، والذهبية وقيمتها 665 درهماً والحجز بها من 4 إلى 6 تذاكر، والفضية وقيمتها 550 درهماً، والحجز من أربع إلى عشر تذاكر.

وغاب الهضبة عن إقامة الحفلات في مصر، بسبب منع الحفلات والتجمعات بمصر، حيث ذروة كورونا، الأمر الذي جعله يتجه للإمارات لإقامة حفلات وقضاء عطلة رأس السنة.

وأطلق الهضبة مؤخرًا ألبومه الجديد ويحمل اسم “يا أنا يا لأ”، ضم فيه 11 أغنية بجانب واحدة ريميكس وهي محسود، وتعاون عمرو دياب في هذا الألبوم مع العديد من الشعراء ضمنهم تركي آل شيخ وخالد تاج الدين وصابر كمال ومحمد القاياتي وأيمن بهجت قمر وتامر حسين وبعد فترة من الغياب رجوع بهاء الدين محمد، كما تعاون مع نخبة من الملحنين على رأسهم عزيز الشافعي وإسلام زكي وشريف الغندور ووليد سعد وخالد عز ومحمد يحيى وللمرة الأولى الفنان تامر عاشور، أما التوزيع فلكل من نادر حمدي وعادل حقي وأحمد عادل ووسام عبد المنعم ورامي سمير، وتولى المكساج والديجيتال ماستر المهندس أمير محروس.