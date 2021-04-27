شركة ”موتورولا“ تكشف عن هاتف جديد في سلسلة ”Moto G“

المستقلة /- كشفت شركة الهواتف الذكية ”موتورولا“ عن هاتف جديد في سلسلة ”Moto G“، وهو هاتف Moto G20 الذي ينطلق بشاشة تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هيرتز، مع بطارية عملاقة سعة 5000 مللى أمبير.

ويأتي الهاتف بشاشة IPS LCD بحجم 6.5 بوصة وجودة عرض HD بلس، وتدعم معدل تحديث يبلغ 90 هيرتز.

وتتميز الشاشة بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9، وتضم نتوءا للكاميرا الأمامية المميزة بدقة 13 ميغابيكسل.

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Unisoc T700 ثماني النواة يتضمن اثنين من أنوية  Cortex-A75، و6 من أنوية  Cortex-A55، مع كرت شاشة Mali G52.

كما يأتي الهاتف مزوداً بذاكرة وصول عشوائية سعة 4 غيغابايت رام، وذاكرة تخزين 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر microSD.

وفي الخلف، يضم الهاتف مستشعرا رئيسيا بدقة 48 ميغابيكسل، ومستشعرا بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميغابيكسل، مع اثنين من المستشعرات بدقة 2 ميغابيكسل لعمق التصوير.

ويحتوى الهاتف على بطارية عملاقة سعة 5000 مللي أمبير، مع دعم تقنية الشحن بقدرة 10 واط.

ويأتي الهاتف أيضا بنظام تشغيل Android 11، وواجهة My UX.، ويتوفر بلونين الوردي والأزرق، فيما يبلغ سعره السوق الأوروبي 149 يورو (180.07 دولار أمريكي).

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