شركة فورد تسحب 1.258 سيارة بسبب وجود عيوب مصنعية

المستقلة /- قامت شركة ”فورد“ الأمريكية باستدعاء بعض سيارات Mustang Mach-E بعد تسليمها للعملاء.

وقالت الشركة في بيان إنه ”أثناء عمليات الفحص لتقديم مستويات عالية من الجودة ورضا العملاء، اكتشفت فورد أن مسامير الأطر الفرعية لم يتم التشديد عليها في بعض المركبات طبقا للمواصفات“.

وأضافت أنه ”لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث متعلقة بهذه المشكلة“، مشيرة إلى أنه ”من بين حوالي 1.258 سيارة تأثرت بهذا الاستدعاء، هناك أقل من 75 سيارة تم تسليمها إلى العملاء“.

وذكرت الشركة الشهيرة أن ”سيارات الكروس أوفر Mach-E المتبقية ستتم صيانتها قبل تسليمها للعملاء“.

وبالرغم من ذلك، تواجه سيارة Ford Mustang Mach-E تأخيرا في التسليم، حيث من المتوقع أن تتعرض حوالي 4500 سيارة للتأخير، ومن غير الواضح ما إذا كان سحب بعض السيارات سيتسبب في مزيد من التأخير أم لا.

وعلى الجانب الآخر، كشفت شبكة ”سي.إن.إن“ الأمريكية أن شركة ”تسلا“ لصناعة السيارات بدأت تخسر حصتها في السوق بين مشتري السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي يبدو في صالح سيارة Ford Mustang Mach-E.

وأوضح تحليل أجرته شركة ”مورغان ستانلي“ أن حصة تسلا في سوق السيارات الكهربائية الأمريكية انخفضت إلى 69٪ في فبراير.