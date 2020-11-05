شركة دايو تتراجع عن اكمال ميناء الفاو … ولن تكمل الا بشروط

شركة دايو تتراجع عن اكمال ميناء الفاو … ولن تكمل الا بشروط

المستقلة … أعلنت وزارة النقل العراقية اليوم الخميس، عن تراجع شركة دايو الكورية عن أكمال بناء مشروع الفاو الا بشروط طلبت الشركة توفرها من أجل اكماله.

وبينت الوزارة أن شركة دايو الكورية طالبت بمبالغ اضافية و تمديد فترة التعاقد معها.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل العراقية فالح هادي أن “شركة دايو تراجعت عن اتفاقها المبدئي باكمال مشروع ميناء الفاو الذي وضع تصميمه المستشار الايطالي”، و أضاف أن “الشركة طالبت بمبالغ اضافية وتمديد مدة العقد للاستمرار في المشروع”.

وبين أن “وزير النقل رفض مطالب الشركة وطالبها بالالتزام بالعقد الذي تم توقيعه مع الوزارة بعقد مدته 3.5 سنة وحفر الميناء بعمق يبلغ اكثر من 19.8 متر”.