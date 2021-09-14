شركة انستجرام ترفض اصدار تطبيق iPad

المستقلة/-يعد انستجرام أحد أشهر منصات التواصل الاجتماعي، لكن هل تعلم أنه على الرغم من شعبيته، لا يزال انستجرام يفتقر إلى نسخة متاحة على أجهزة iPad؟ الآن، كشفت الشركة أنه ليس لديها خطط لإصدار تطبيق iPad لـ انستجرام في أي وقت قريب.

وخلال جلسة الأسئلة والأجوبة، تناول الرئيس التنفيذي لشركة انستجرام، آدم موسيري، السؤال حول عدم وجود تطبيق انستجرام على iPad، حيث سأل أحد المستخدمين موسيري ، “أين تطبيق انستجرام لأجهزة iPad؟” .

وأجاب موسيري: “لقد أمضيت بعض الوقت على جهاز iPad لأنني كنت في رحلة، ولكن لا يزال لا يوجد تطبيق iPad لـ انستجرام، وسيكون من الرائع القيام بذلك، ولكن هناك الكثير لفعله وفقط القليل من الناس”.

وهذا يعني أن مستخدمي iPad لن يحصلوا على تطبيق انستجرام في أي وقت قريبًا.

من المثير للاهتمام أيضًا ملاحظة أنه في وقت سابق من هذا العام ، أعلن انستجرام أن المستخدمين سيكونون قادرين على النشر على الشبكة الاجتماعية من الويب ، ولكن لا يزال iPad محذوفًا من هذا.

وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين النشر على انستجرام من أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة Mac الخاصة بهم ، ولكن ليس من جهاز iPad الخاص بهم، ومع ذلك، مع قدوم iPadOS 15، سيتمكن مستخدمو iPad من استخدام تطبيق iPhone فقط على الجهاز اللوحي في الوضع الأفقي.

وفي الآونة الأخيرة، استبدل انستجرام لفتة Swipe up في Stories بروابط ملصقات، ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5mac ، بدأ انستجرام في إخطار المستخدمين بأن إيماءة التمرير السريع للوصول إلى الروابط ستختفي وسيتم استبدالها بملصقات الارتباط بدلاً من ذلك.

فيما كشفت باحثة التطبيق Jane Manchun Wong أيضًا أن انستجرام يتخلص من إيماءة التمرير السريع، من ناحية أخرى، شارك YouTuber Sam Sheffer أيضًا رسالة تلقاها بعض المستخدمين على تطبيق انستجرام.