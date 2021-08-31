شركة امريكية تعتبر دبي في وضع جيد للاستفادة من سوق العملات المشفرة

المستقلة /- اعتبرت شركة أمريكية تمتلك واحدة من أكبر منصات تداول العملات الرقمية في الولايات المتحدة أن مدينة دبي في وضع جيد للاستفادة من سوق العملات المشفرة المتنامي في منطقة الشرق الأوسط نظرا للامتيازات الاقتصادية والمالية التي تتمتع بها.

وجاءت تلك التعليقات في الوقت الذي يسعى فيه منظمو القطاع المالي في الإمارة لسن قوانين لدخول قطاع الاستثمارات في العملات الرقمية والذي ينمو بشكل سريع في العالم.

وابلغ ستيفن ستونبرغ الرئيس التنفيذي لشركة ”Bittrex Global“ شبكة بلومبرج الامريكية ان الامارات العربية المتحدة بشكل عام ودبي بشكل خاص ”تقومان بكل الأشياء الصحيحة وستجذبان الكثير من المشاريع الإقليمية“.

واضاف: “ اعتقد أن الامارات مكان رائع لإعداد مشروعك المميز أو تشغيل منصات تبادل العملات المشفرة مدعومة بوضعها كملاذ ضريبي.“

ولفتت الوكالة الى ان دبي التي تعتبر المركز المالي للمنطقة اتخذت بالفعل عدة خطوات لتعزيز استخدام تقنيات ”بلوكتشين“ الخاصة باستثمارات العملة المشفرة داخل المدينة في الأشهر الأخيرة فيما يتوقع ستونبرج أن تقوم صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط أيضًا بتخصيص مثل هذه التقنية لنشاطها الاستثماري.

وفي ايار (مايو) الماضي ، وقعت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي اتفاقية مع هيئة الأوراق المالية والسلع لدعم تنظيم وعرض وتداول أصول التشفير داخل المنطقة الحرة.

واشارت ”بلومبرج“ في تقريرها الى ان المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع في المدينة افتتحت بورصة قائمة على تقنية ”بلوكتشين“ لتداول السكر العام الماضي وصندوق ”البتكوين“ المدرج في بورصة ناسداك دبي في حزيران (يوينو) وهو الأول من نوعه في المنطقة.

وقال ستونبرج: ”أعتقد أن دبي ستحقق أداءً جيدًا بشكل خيالي عندما تبدأ باحتضان العملات المشفرة“، مضيفًا أن شركته تتوقع أن يكون لها حضور استثماري موسع والمزيد من العملاء في المنطقة.

وذكرت الوكالة ان اسعار العملات المشفرة في العالم ارتفعت في الأسابيع الأخيرة مع وجود اصوات داعمة من كبار المستثمرين بمن فيهم رئيس شركة ”تسلا“ الامريكية للسيارات الكهربائية ايلون ماسك مضيفة ان النبرة الحذرة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي جيروم باول اسهمت ايضا في تهدئة المخاوف داخل السوق.

وقال ستونبيرج: ”الكثير من الاستثمارات المؤسسية التي تذهب إلى البتكوين والاثيريوم هي على الأرجح المحرك الحقيقي للسوق…إنها ليست مجرد زبد للبيع بالتجزئة.“