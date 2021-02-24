شركة اماراتية ستصدر إلى ألمانيا أول صاروخ دفاع جوي محلي الصنع

المستقلة /- قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية إن الإمارات ستصدر إلى ألمانيا أول صاروخ دفاع جوي محلي الصنع، لصالح شركة “رينميتال” الأمنية الألمانية.

وبحسب الوكالة، صممت وحدة “هالكون”، التابعة لمجموعة “إيدج” المملوكة للإمارات، نظام صواريخ “SkyKnight” لتوفير إشارات الإنذار المبكر والتهديدات المضادة من الطائرات والمركبات الجوية من دون طيار والصواريخ.

وبحسب الوكالة، يأتي ذلك في إطار توسع الإمارات في إنتاج وتصدير التكنولوجيا العسكرية، حيث سيكون ذلك النظام الصاروخي جزءا من نظام الدفاع “سكاي نكس” (Skynex) التابع لشركة “رينميتال” الألمانية.

وتفيد الوكالة الأمريكية بأن الإمارات تعهدت بتوطين الصناعات والصادرات العسكرية، سعياً لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على الشركات الأجنبية.

وتقوم الإمارات الغنية بالنفط بالتوسع في إنتاج وتصدير الأسلحة وسط دفع لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على الشركات الأجنبية المتخصصة في مجالات الدفاع.

في العام الماضي استحوذت شركة “إيدج” المملوكة لأبو ظبي على 1.3٪ من مبيعات الأسلحة العالمية، واحتلت المرتبة 22 من بين 25 شركة كبرى في العالم، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

ونقلت “بلومبيرغ” عن فيصل البناي، الرئيس التنفيذي لشركة “إيدج”، المتخصصة في التقنيات المستقلة والصواريخ الذكية والحرب الإلكترونية، قوله إنه يتوقع نمو المبيعات بنسبة تصل إلى 15٪ في عام 2021، لتتخطى عتبة 5 مليارات دولار حققتها العام الماضي.

وشدد البناي أنه على الرغم من أن أنظمة الحرب الإلكترونية لم يكن لها سوى وجود محدود في محفظة إيدج في الوقت الحالي، إلا أن الشركة تخطط لتصبح لاعبا عالمياً من خلال ابتكار منتجات متطورة في العامين المقبلين.

ولفت البناي إلى أن “الهدف ليس تلبية الحلول الأساسية، ولكن تقديم حلول متقدمة حقا”.

وأسست أبوظبي شركة “إيدج” في نوفمبر 2019، وضمت تحت مظلتها 25 شركة، ما يجعلها واحدة من أكبر مجموعات الدفاع في الشرق الأوسط.

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