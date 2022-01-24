شركة الريماس تجمع نور الزين وعمر كمال بأغنية “غالي غالي”

المستقلة/- أطلقت شركة الريماس للإنتاج الغنائي أغنية بعنوان ” غالي غالي ” ديو قدمها الثنائي العراقي نور الزين والمصري عمر كمال ، ويعتبر العمل أول دويتو يتم إطلاقه خلال العام 2022 وتم إطلاقه على قناة الريماس حصريا .

واستطاعت شركة الريماس أن تجمع ما بين الصوت العراقي والمصري ، الذي ساهم بانتشار العمل ليحقق أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة ، كما شهد العمل تفاعل كبير من المتابعين على كافة منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

والديو الغنائي “غالي غالي” من كلمات حيدر الأمير، وألحان نور الزين، توزيع عمار عدنان، ومكس وماستر طيف عادل، والفيديو من إخراج عمر جواد.