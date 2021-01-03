شرطة واسط : ضبط ادوات تستخدم في الصيد الجائر

المستقلة /- أعلنت شرطة محافظة واسط، ضبط ادوات تستخدم في الصيد الجائر، وذلك خلال حملة تفتيش قرب نهر دجلة.

وقالت مديرية شرطة واسط في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاحد، إنه “من أجل الحفاظ على الثروة السمكية في الأنهر ومنع الصيد الجائر داخل نهر دجلة خصوصا فترة تكاثر الأسماك، قامت مفارز من قسم شرطة النجدة النهرية بالتجوال ضمن قاطع المسؤولية، وتم ضبط مواد تستعمل للصيد الجائر وتم تسليمها الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها”.

وأضافت، أن “المواد هي عبارة عن جهاز صعق (نتالة) عدد2، ومولد كهربائي 10امبير عدد2، وشكافة صيد كبيرة عدد، وبطارية حجم كبير عدد 4”.