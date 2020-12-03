المستقللة /- اعتقلت شرطة البصرة 3 متهمين بخطف فتاة من محافظة بغداد .

وذكرت مديرية شرطة محافظة البصرة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه ” إن مفارز مركز شرطة المعقل تمكنت من ألقاء القبض على ٣ متهمين لقيامهم بجريمة خطف فتاة من محافظة بغداد وتمت عملية القبض عليهم من خلال تنفيذ أمر قبض قضائي.

وأضافت “بعد التحري وجمع المعلومات تم التعرف على مكان تواجدهم وبعد وضع خطة محكمة تمت مداهمتهم بالاشتراك مع فوج طوارئ الشرطة العاشر،والقبض عليهم وإحالتهم الى القضاء.