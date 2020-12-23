شرطة البصرة : إلقاء القبض على محتال نفذ عدة عمليات نصب طالت مواطنين

شرطة البصرة : إلقاء القبض على محتال نفذ عدة عمليات نصب طالت مواطنين

المستقلة / -أعلنت مديرية شرطة البصرة، إلقاء القبض على محتال نفذ عدة عمليات نصب طالت مواطنين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاربعاء، إن “مديرية شرطة محافظة البصرة والمنشآت التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة القبض على متهم وفق المادة ٤٥٦ من قانون العقوبات العراقي لقيامه بعدة عمليات نصب واحتيال على المواطنين بحجة تعيينهم على ملاك جهاز الأمن الوطن”.

وبينت المديرية أن “عملية إلقاء القبض تمت من قبل مركز شرطة القرنة بالاشتراك مع مفارز الأمن الوطني”، وأكدت “اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لينال جزاءه العادل”.