شذى حسون: بزيارة بابا الفاتيكان للعراق ينتصر الحب والسلام

المستقلة/- منى شعلان/ أعربت المطربة العراقية شذى حسون، عن سعادتها بزيارة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى العراق اليوم الجمعة، وكتبت حسون عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام قائلة:” بلدي ملتقى الأديان يستقبل قداسة البابا فرنسيس في بغداد في حدث تاريخي لطالما انتظراه الطرفان و هاهو يصبح واقعا .. شكرا واهلا و سهلا بك في العراق .. و انشاء الله بمجيئك تتغير الأحوال و ينتصر الحب و السلام”.

وشارك في استقبال بابا الفاتيكان رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، و المئات من المواطنين فى العراق حاملين أعلام العراق والفاتيكان ترحيبا بزيارة البابا، وحملت الزيارة عبارة “كلنا إخوة”، باعتبارها الشعار الرسمي للرحلة.

وقال بابا الفاتيكان في كلمة ألقاها أمام رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، في قصر بغداد “إن التحديات المتزايدة تدعو الأسرة البشرية بأكملها إلى التعاون على نطاق عالمي لمواجهة عدم المساواة في مجال الاقتصاد، والتوترات الإقليمية التي تهدد استقرار هذه البلدان”.

وأضاف: “فلتصمت الأسلحة”، “وليكن الدين في خدمة السلام والأخوّة”.

كما شجع الخطوات الإصلاحية المتخذة في العراق، ودعا إلى ضمان مشاركة جميع الفئات السياسية والاجتماعية، مؤكدا على ضرورة التصدي لآفة الفساد واستغلال السلطة.

وتهدف الزيارة، التي تستمر أربعة أيام، إلى طمأنة المجتمع المسيحي في العراق، وتعزيز الحوار بين الأديان.