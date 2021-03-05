شذى حسون: بزيارة بابا الفاتيكان للعراق ينتصر الحب والسلام

المستقلة/- منى شعلان/ أعربت المطربة العراقية شذى حسون، عن سعادتها بزيارة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى العراق اليوم الجمعة، وكتبت حسون عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام قائلة:” بلدي ملتقى الأديان يستقبل قداسة البابا فرنسيس في بغداد في حدث تاريخي لطالما انتظراه الطرفان و هاهو يصبح واقعا .. شكرا واهلا و سهلا بك في العراق .. و انشاء الله بمجيئك تتغير الأحوال و ينتصر الحب و السلام”.

وشارك في استقبال بابا الفاتيكان رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، و المئات من المواطنين فى العراق حاملين أعلام العراق والفاتيكان ترحيبا بزيارة البابا، وحملت الزيارة عبارة “كلنا إخوة”، باعتبارها الشعار الرسمي للرحلة.

وقال بابا الفاتيكان في كلمة ألقاها أمام رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، في قصر بغداد “إن التحديات المتزايدة تدعو الأسرة البشرية بأكملها إلى التعاون على نطاق عالمي لمواجهة عدم المساواة في مجال الاقتصاد، والتوترات الإقليمية التي تهدد استقرار هذه البلدان”.

وأضاف: “فلتصمت الأسلحة”، “وليكن الدين في خدمة السلام والأخوّة”.

كما شجع الخطوات الإصلاحية المتخذة في العراق، ودعا إلى ضمان مشاركة جميع الفئات السياسية والاجتماعية، مؤكدا على ضرورة التصدي لآفة الفساد واستغلال السلطة.

وتهدف الزيارة، التي تستمر أربعة أيام، إلى طمأنة المجتمع المسيحي في العراق، وتعزيز الحوار بين الأديان.

 

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

قرار قضائي يحدد ورثة مارادونا

اخر الاخبار

فيديو.. محمد منير يطلق “زوق” ويحصد 40 ألف مشاهدة

اخبار العراق

الدوري العراقي.. الترتيب بعد الجولة 22

اخر الاخبار

فيديو.. فنانة مصرية تنفي شائعة وفاتها

اخر الاخبار

فتح تقرّ بضرورة وحدة الصفّ ومواصلة النضال الدبلوماسي

رياضية

هل يشارك بنزيما في ديربي مدريد؟

اخر الاخبار

“أوقفوا اردوغان” ..شعار لحملة إعلانية في نيويورك

اخر الاخبار

“أوقفوا اردوغان” ..شعار لحملة إعلانية في نيويورك

اخر الاخبار

مشهد نادر..قنوات البندقية بلا مياه

اخبار الاردن

ولي العهد الأردني : القدس قضية شخصية للهاشميين

اخبار الاردن

الأردن : مدير يكافئ موظفيه بالذهب

اخر الاخبار

القائمة الكاملة لجوائز مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ71

اخر الاخبار

رسمياً.. طلاق أديل من زوجها بعد عامين على انفصالهما

رياضية

تعديل قاعدة لمسة اليد في كرة القدم

اخر الاخبار

شاهد.. جمهور كاظم الساهر غاضب بعد مطالبته بسداد دَين عليه.. تفاصيل

رياضية

كروس يكشف سبب اتهامه بالنازية

اخر الاخبار

فيديو..المسبار الصيني “تيانوين – 1” يرسل صورا عالية الدقة للمريخ