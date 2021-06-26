شذى حسون: أتمنى التمثيل أمام قصي خولي

المستقلة/- منى شعلان/كشفت الفنانة العراقية شذى حسون عن عودتها للتمثيل مجددا، إذا عرض عليها نص جيد وشعرت بتقديمه لها بصورة مختلفة عمّا قدمته سابقاً، في إشارة منها إلى أن الأعمال التي قدمتها كانت درامية، وتلك تختلف عن طبيعتها كونها إنسانة مرحة وتحب الحياة.

وأشارت الفنانة العراقية خلال لقائها ضمن برنامج “على مودك” عبر إذاعة “بانوراما اف ام”، إلى أنه فيما لو سمحت لها الفرصة في اختيار دور تفضله لتؤديه درامياً، فهي ستفضل تجسيد شخصية فتاة قوية، لكنها تعاني من انفصام في شخصيتها، لتكون قوية حيناً وطيبة حيناً آخر، ومؤذية على أن يظهر ذلك التنوع في الدراما بشكل واضح.

كما أعربت حسون عن إعجابها وحبها لتجسيد الأدوار التي كانت قد جسدتها، كل من الفنانات المصريات غادة عبد الرازق، ونادية الجندي ونبيلة عبيد سابقاً، التي تتسم بالقوة والشراسة والطيبة والمبادئ في الوقت نفسه.

واختارت شذى التمثيل إلى جانب الفنان السوري قصي خولي، إذ أكدت أنها تحب تمثيله كثيراً ويقنعها، لأنه ممثل حقيقي ولديه تكنيك تمثيلي عال، ومشاعر يستطيع إيصالها للجمهور.

وأضافت حسون أنه لا وجود لمغنّ لا يفضل التمثيل، أو ممثل لا يفضل الغناء، مما يعني أنها تحب التمثيل ويشكل حافزاً بالنسبة لها، لذا فهي شاركت في بطولة أهم عملين دراميين إلى جانب أهم الممثلين، لكن موهبتها الفنية تكمن في الغناء بحسب وصفها.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة شذى حسون كانت أغنية “عاجل”، من كلمات سامر عطالله، وألحان كرار شريف، وتوزيع عمار عدنان، كما صوّر الفيديو كليب تحت إشراف المخرج ذبيان سعد في أولى تجاربه الإخراجية، ومن إنتاج وتوزيع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.