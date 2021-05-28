شخصية مصرية تهين الفنان الراحل سمير غانم

المستقلة /- تعرض المذيع المصري تامر أمين لموجة كبيرة من الانتقادات والهجوم الصارم بعد أن وصف الفنان الراحل سمير غانم بأنه ” أضحوكة مصر” , الأمر الذي استفز عدد كبير من جمهور ومحبي الفنان الراحل سمير غانم , فدفعهم ذلك لشتمه عبر حسابه بتعليقات أبرزها ” ملافظ السعد ” وأخرى ” خانه التعبير الله يلاحم سمير غانم ” ” غباء لغوي لا يغتفر من صحفي متمرس من الاحسن ادعو له بالرحمة والمغفرة او اصمت

فورا أوضح الاعلامي تامر موقفه من الواقعة وأرفق بتعليق عبر حسابه عبر تطبيق الانستجرام قائلا ” بالتأكيد لم أقصد أي إهانة فنان كبير بوزن الراحل سمير غانم , وكلمة أضحوكة أقصد بها من يضحك الناس، أي هي تفخيم للنجم الراحل وأسطورة الكوميديا سمير غانم وليس عكس ذلك , وأتمنى أن يسكنه الله عز وجل فسيح جناته ”

يذكر أن الاعلامي المصري تامر أمير حاصل عل لسانص السن قسم لغة انجليزية واسبانية عام 1996 , وهو ابن الاعلامي المعلروف أمين بسيوني , وأيضا أخ للاعلامي علاء بسيوني مقدم برامج دينية .