شتيجن يتلقى صدمة قبل “يورو 2020”

المستقلة/- أكد الألماني أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة،اليوم الاثنين، غيابه بشكل رسمي عن منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” المقرر انطلاقها في شهر يونيو/حزيران المقبل.

وأفاد نادي برشلونة صباح اليوم ، أن الحارس سيخضع لعملية جراحية في الوتر الرضفي بالركبة اليمنى، لكن شتيجن خرج ليعلن بنفسه أنه سيغيب عن اليورو.

وكتب شتيجن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “لقد قررت مع الفريق الطبي بالنادي، أنني سأجري عملية جراحية في الركبة، أشعر بالحزن للغياب عن يورو 2020 هذا الصيف مع منتخب ألمانيا”.

وأضاف “لأول مرة منذ سنوات عديدة سأكون مشجعا في المنزل وسأدعم منتخب بلادي، أتمنى أن نفوز، بعد عطلة الصيف عندما نعود، أتمنى أن أكون قادرا على اللعب مرة أخرى.. شكرا لكم على دعمكم خلال موسم صعب”.

جدير بالذكر أن منتخب ألمانيا يقع في المجموعة السادسة التي تضم كلا من البرتغال وفرنسا والمجر.

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