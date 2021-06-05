شاهد.. ياسمين عبد العزيز تحتفل بتخرج ابنتها

المستقلة/- منى شعلان/ احتفلت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز بتخرج ابنتها الكبرى “ياسمين” من الجامعة متمنية لها النجاح والتوفيق في المرحلة القادمة من حياتها.

وشاركت ياسمين عبد العزيز، جمهورها بفيديو مصور من داخل حفل تخرج ابنتها الذي أقيم في منطقة أهرامات الجيزة ، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستغرام”، وكتبت معبرة عن فرحتها قائلة: “بنتي وأختي وصحبتي اتخرجت.. ربنا يحفظها ويحفظهم كلهم ويحفظ ولادكم يارب”.

يذكر أن ياسمين عبد العزيز شاركت في رمضان 2021 بمسلسل “اللي مالوش كبير” بطولة أحمد العوضى، خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، دنيا عبد العزيز، فتوح أحمد، عايدة رياض، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، محمود حافظ، بسنت النبراوى، هدى الإتربى، أحمد الرافعى محمود ياسين “جونيور” وآخرين وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.

 

 

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