شاهد. هند القحطاني في رسالة شديدة اللهجة لمنتقديها

المستقلة/ منى شعلان/ وجهت الناشطة السعودية هند القحطاني رسالة شديدة اللهجة لمنتقديها بعد قيامها بتصوير ابنتها “رؤى” من الخلف، وهما في إحدى جولات التسوق لشراء بعض الأغراض ، واصفة إياهم بـ “بقايا الصحوة” وأصحاب الفكر الاخواني.

وقالت هند القحطاني في فيديو عبر حسابها على موقع “سناب شات: “يا مرضى يا مرضى، صدق اللي سماكم الشرق الأقذر يا معاته، تتكلموا عن وضعيات! إنا وين! إحنا في سوبر ماركت.. إيش لابسة بنتي، لابسة بنطلون وبلوفر، ومستشهدين بكلام القادرين في تويتر، أدنى ناس اللي يكتبو بمعرفات وهمية جبناء لا يملكون إلا أصابعهم يكتبون فيها، مواقع التواصل الاجتماعي.. ألا شلت الأيدي وشاهت الوجوه.. خلاص كفاية تخلف وكفاية ظلم”.

وأضافت: “بنتي عندها 15 سنة، بنتي وأنا وبناتي أجسادنا ليست عورة، تقولون إن بنتي ترفض التصوير للتصوير بوضع غير لائق! إيش الوضع غير اللائق! صحصحوا يا مرضى يا مختلين يا بقايا الصحوة..يا اصحاب الفكر الإخواني أجسادنا ليست بعورة.. أنتوا إيش تبغون بالظبط؟ تبغون نقصص لحومنا وشحومنا علشان نرضيكم نبقى زي المسطرة، لو أجسامنا زي المسطرة يبقى ما في عورة، لو أجسامنا أنثوية نبقى بنثير غرائز.. أراكم تجاوزتم الحد”.

وكانت هند القحطاني قد ظهرت برفقة أبنائها خلال رحلة للتسوق حيث قامت بتصوير اختيارات أطفالها من مختلف المنتجات خصوصاً ابنتها رؤى التي تابعتها بالكاميرا لدرجة أن الفتاة وقفت مكانها وحاولت ألا تتحرك من حرجها إلا أن والدتها أصرت على أن تسير أمامها وتختار ما تريده.

وطلبت رؤى من والدتها، هند القحطاني بشكل صريح ألا تقوم بتصويرها حيث قالت لها: بليز ما تصوريني، في حين أن الأم لم تستمع لها، وأكملت التصوير بشكل طبيعي وهو ما تسبب في حالة من الغضب الكبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.