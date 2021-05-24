شاهد.. هدايا محمد رمضان في عيد ميلاده الـ33

المستقلة/- منى شعلان/ احتفل النجم المصري محمد رمضان، بعيد ميلاده الذي وافق أمس الأحد 23 مايو الجاري، حيث أتم عامه الـ33 ، وهو من مواليد يوم 23 مايو عام 1988.

وشارك رمضان جمهوره ومتابعيه عبر خاصية “الـ ستوريز” بحسابه على موقع الصور والفيديوهات “إنستغرام” ، مقاطع مصورة من الهدايا التي تلقاها بمناسبة عيد ميلاده، من أصدقائه الفنانين ومنها كعكة مزينة بفاكهة الفراولة على شكل رقم واحد بالإنجليزي، وهو لقب “نمبر وان” الذي اشتهر به.

ونشر رمضان ، صورة له برفقة زوجته وأبنائه “علي” و”كنز”، من حفل عيد الميلاد وهم يرفعون جميعهم شعار “نمبر 1” الشهير لرمضان، وأمامهم كعكة عيد ميلاده

وعلق علي الصورة المنشورة عبر حسابه بموقع إنستغرام، قائلاً: “كل سنة وأنتم معايا”.

وكانت آخر أعمال محمد رمضان مسلسل “موسى” والذى عرض فى الموسم الرمضاني وهو من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.