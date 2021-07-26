شاهد.. نضال الأحمدية توجه رسالة إلى كاظم الساهر

المستقلة/- منى شعلان/ وجهت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية رسالة إلى النجم كاظم الساهر، وطالبته بالنظر لما يقوم به الفنان عمرو دياب الذي لا يتوقف عن تحقيق النجاحات، وتساءلت حول سبب تقاعد الساهر المبكر، مشيرة إلى أنه لا بد من يحضّر أعمالا فنية جديدة.

واسترسلت نضال الأحمدية بحديثها، مؤكدة أنها باتت لا تحب عمرو دياب منذ انفصاله عن الممثلة دينا الشربيني.

كما تحدث الإعلامية اللبنانية عن العديد من المواضيع المتعلقة بالفنانين، فعبرت عن حبها للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وشوقها لها خلال مقابلتها ضمن “سؤال محرج” الذي يقدمه الإعلامي طوني خليفة.

حيث كشفت نضال الأحمدية أن الفنانة نجوى كرم سوف تدخل القفص الذهبي قريبا، حيث سترتبط بشاب “مثقف وراقي وغني” كما وصفته، مشيرة إلى أنه صديق لها، و”أكثر أهمية” من زوجها السابق المنتج يوسف حرب.

وأكدت الأحمدية أن الزوج المستقبلي لنجوى كرم ليس لبنانيا بل يحمل جنسية أخرى رافضة الكشف عن هويته، لافتة إلى أنهما يتحضران لإقامة حفل زفاف كان من المفترض أن يقام قي وقت سابق إلا أن فيروس كورونا كان سببا في تأجيل الموعد.

وتطرقت بحديثها عن الفنان حسين الجسمي، وأكدت أنه إنسان معطاء، فلطالما قدم يد العون إلى اللبنانيين، معلقة بالقول: “عند وفاة الفنانة صباح تواصل معي لكي يرسل المال إلا أنني طلبت منه التواصل مع ابنة شقيقتها كلودا عقل فهو من اشترى نعش صباح وساهم بدفع مال من تكاليف الدفن”.

وتحدثت الأحمدية عن إليسا وهيفاء وهبي وقالت:” إليسا هي عنوان للصدق، وفية، تمتلك قلب طفل صغير واستاذة احبها كثيرا واحترمها في حين الفنانة هيفاء وهبي معترة عم تعاني من بعض الأمور، هي قلبها مش طيب ووين موجودة اصلا”. كما ردت على تعليق طوني خليفي الذي حاول الدفاع عن هيفاء وهبي:”مين بتكون هيدي الرقاصة؟”.

وخلال حديثها عن النجمتين أحلام وأصالة نصري، فقد فضلت الأولى على الثانية، ووصفتها بطيبة القلب وأقل نفاقا، مؤكدة أنها بمواقف معينة تتمتع بالرقي.

كما نفت أن تكون أصالة على صداقة شخصية معها، مشيرة إلى أنها زارتها مرة واحدة في منزلها وجلست في الصالون، في حين أنها لم تقم يوما بزيارتها.

وكشفت أيضًا: “أنا ساهمت بتخليص الفنان وائل كفوري من زوجته، وأنا قلت معلومات ووقائع وهي لو كان عندها غير معطيات كانت طلعت ردت لو ما طلعت بالفيديو ما كان خلص منها، لأنها شريرة ومريضة”.

وفضلت نضال الأحمدية الممثل قصي خولي على الممثلة نادين نجيم، التي هي على خلاف معها اليوم، وذلك لكونه يمتلك خبرة أعمق بكثير، منوهة بالدور الذي جسده خلال رمضان الفائت في مسلسل “2020”، لكنها أردفت بأن خولي سطع نجمه مجددًا بعد وقوفه بجانب نجيم والإنتاج اللبناني، بخاصة أنه في الآونة الأخيرة قد تراجعت نجوميته بعض الشيء حاله كبعض النجوم السوريين.

كما فضلت أيضاً الممثلة السورية جومانا مراد على النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، واصفة الأولى بأنها عادت بقوة بعد غيابها بسبب الإنجاب، ولفتت إلى أنها قامت بفحص DNA في أميركا لمعرفة أصولها واتضح أن 95 ٪ من أصول جومانا لبنانية، معلقة بالقول: “سيرين عبد النور وقعت الوقعة العجيبة ولا جرافة ممكن تشيلها من مكانها”.

وبين الفنانة جوليا بطرس والفنانة ماجدة الرومي، اختارت نضال الأحمدية الأولى، داعية أن يسامح الله الرومي لأنها أساءت إليها، وبكت كثيرا، وعلقت:”هي كانت مصلحجية معي”.