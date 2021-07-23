شاهد.. نزار الفارس يطلب من فنانة مصرية ارتداء الحجاب على الهواء

المستقلة/- منى شعلان/ فاجأت الفنانة منة فضالي، جمهورها بتلبية طلب الإعلامي نزار الفارس، بارتدائها “الحجاب” على الهواء، لرؤية ملامحها في الحجاب.

وعلقت “منة” عن فكرة ارتدائها للحجاب خلال حوارها ببرنامج “مع الفارس” مع الإعلامي نزار الفارس بقناة الرشيد العراقية: “لو أخذت قرار ارتداء الحجاب مينفعش أقلعه خالص، حتى إذا كان شكلي لم يكن جميلا، لكن الفترة الحالية لن أرتديه لأنني أمثل”.

وقالت منة فضالي : “الحجاب حتى لو مش حلو فيا هيجي في يوم وألبسه.. فيه ناس كتير أوي محجبات وبيلبسوا تربون وسبانش وفيه لبس حلو جدًا محجبات”.

وتابعت أنها ليست ضد ارتداء الحجاب مطلقا، مضيفةً: “بس أنا عشان ألبسه مش هينفع أقلعه تاني لأني بمثل دلوقتي.. وأنا حاليًا ملتزمة بالصلاة بصحى على الفجر أصليه حاضر”.

وفى سياق آخر كشفت الفنانة منة فضالي عن رأيها في الفنانتين ياسمين صبري ومي عمر، قائلة: “بالنسبة لي ياسمين صبري ست جميلة لكنها ممثلة ضعيفة”.

وأضافت “فضالي”، خلال لقائها بالإعلامي نزار الفارس، أن الفنانة ياسمين صبري ضعيفة وتشتري الشهرة بأموالها.

وأشارت: “بشوف ياسمين ست جميلة ولكن ممثلة ضعيفة ومحتاجة تشتغل على نفسها، أصل الحلاوة مش كل حاجة، شوفتها في مسلسل وحسيتها ضعيفة ولكن حبيت شكلها”.

وأوضحت: “مي عمر وياسمين فعلا ظهروا قبلي، بس ياسمين ليها ظروف خاصة ممكن جوزها بينتجلها ومي عمر بتشتغل بقالها فترة بتشتغل من مسلسل الأسطورة ومع عادل إمام.

ووجه “نزار الفارس”، سؤالا لـ”فضالي”، قائلا: “هل أخدت شهرة أكبر من حجمها”، لترد قائلةً: “مش موضوع شهرة أكبر من حجمها.. تقدر تقول إن الناس تقدر تشتري الشهرة ودول كتير زي ما فيه ناس بتقدر تشتري الفولورز واللايكات”.

 

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