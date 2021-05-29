شاهد.. ملكة كابلي تتلقى هدية ثمينة من مجهول

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الفاشينيستا وخبيرة التجميل ملكة كابلي، عن تلقيها هدية ثمينة من شخص ما عبارة عن سيارة فيراري، حمراء اللون، دون أن تكشف أي تفاصيل عن هوية المرسل أو مناسبة هذه الهدية الثمينة.

ونشرت كابلي مقطع فيديو عبر موقع ”سناب شات“، وهي تحمل باقة ورد، وتفتح باب السيارة، في حين تقول صديقتها، التي كانت تصورها :“شو هاد الجمال، هي دي الهدايا ولا بلاش“، لتقوم بعدها بنشر المزيد من المقاطع وهي تسوق السيارة، معبرة عن سعادتها البالغة بها.

من ناحية أخري، كانت خبيرة التجميل السعودية، أحدثت مؤخراً ملكة كابلي ضجةً واسعةً بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو لها وهي تقوم بالتخلص من المكياج” الذي اعتمدته.

واندهش الجمهور من موقف كابلي، لاسيما أنَّهم اعتادوا منها على مشاركتهم تطبيق المكياج، والكشف عن المستحضرات الجديدة وليس نزعه، بينما زادت حالة الجدل بعدما ظهرت بشكلٍ مختلفٍ بعد تخليها عن المكياج.

ونزعت كابلي خلال المقطع الرموش الصناعية من عينيها، ثم مسحت المكياج حول العينين، فظهر بعض “السوّاد” حول العين٬ ما خلق حالة جدلٍ، وسط تساؤلات عن سبب اللجوء لهذا التصرف.

ووصفت خبيرة التجميل السعودية لحظة نزعها المكياج بأنَّها “أصعب فقرة” في حياتها، موضحةً أن الأصعب عندما اكتشفت عدم وجود “سكين كير”، حيث استعانت ببعض الغسول.