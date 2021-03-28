شاهد: مصر.. لحظة نشوب حريق بأحد أبراج كورنيش المعادى

المستقلة/-أحمد عبدالله/ اشتعل حريق في أحد أبراج المعادي ستار على كورنيش المعادي بالقرب من المحكمة الدستورية ما بين الساعة ٩ للساعة ٩ونص صباح اليوم الأحد.

اشتعلت النيران في إحدى الشقق بالدور الـ ١٧ بالبرج، مما أدى إلى تفحمها بالكامل.

وقال أحد العاملين بالبرج أن ما استعصى من أمر إطفاء الحريق هو أرضيات الشقة المصنوعة بالكامل من الباركية مما يزيد من صعوبة إطفاءالنيران.

وتوجهت ٤ سيارات من الحماية المدنية وقوات الشرطة وسيارة إسعاف، وتستمر جهودهم في عملية السيطرة على الحريق.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي حريق شب فى شقة بأبراج كورنيش النيل بالمعادى.

تلقت عمليات أطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة بالطابق الـ ١٧ فى أبراج كورنيش النيل بالمعادى .

على الفور وجه اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع ب ٣ سيارات الذين تمكنوا من السيطرة علي النيران قبل ان تمتد لباقي الشقق المجاورة .

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