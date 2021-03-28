شاهد: مصر.. لحظة نشوب حريق بأحد أبراج كورنيش المعادى
المستقلة/-أحمد عبدالله/ اشتعل حريق في أحد أبراج المعادي ستار على كورنيش المعادي بالقرب من المحكمة الدستورية ما بين الساعة ٩ للساعة ٩ونص صباح اليوم الأحد.
اشتعلت النيران في إحدى الشقق بالدور الـ ١٧ بالبرج، مما أدى إلى تفحمها بالكامل.
وقال أحد العاملين بالبرج أن ما استعصى من أمر إطفاء الحريق هو أرضيات الشقة المصنوعة بالكامل من الباركية مما يزيد من صعوبة إطفاءالنيران.
وتوجهت ٤ سيارات من الحماية المدنية وقوات الشرطة وسيارة إسعاف، وتستمر جهودهم في عملية السيطرة على الحريق.
وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة علي حريق شب فى شقة بأبراج كورنيش النيل بالمعادى.
تلقت عمليات أطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة بالطابق الـ ١٧ فى أبراج كورنيش النيل بالمعادى .
على الفور وجه اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع ب ٣ سيارات الذين تمكنوا من السيطرة علي النيران قبل ان تمتد لباقي الشقق المجاورة .
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