شاهد: مصر.. لحظة تعويم السفينة الجانحة فى قناة السويس

المستقلة/-أحمد عبدالله/ تنشر وكالة الصحافة المستقلة فيديو يرصد لحظة تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN والتي جنحت بالكيلومتر 151 ترقيم القناة، خلال عبورها لقناة السويس.

نجاح تعويم سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN

وكانت هيئة قناة السويس قد أعلنت قبل قليل عن نجاحها في تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN والتي جنحت بالكيلومتر ١٥١ ترقيم القناة، خلال عبورها لقناة السويس، واستئناف حركة الملاحة بالقناة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن أن المصريين نجحوا اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب.

تعليق الرئيس السيسي على نجاح تعويم السفينة الجانحة

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب، وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري.

وأضاف الرئيس السيسي عبر منشوره على فيس بوك: “إنني أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء هذه الأزمة.. لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما.

وأختتم الرئيس منشوره قائلا: “القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون.. وسلاما يا بلادي”.

قناة السويس تطمأن العالم

وكان الفريق ربيع رئيس هيئة قناة السويس قد وجه رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.

وأشاد برجال هيئة قناة السويس الأبطال الذين قاموا بهذا العمل العظيم، مثمنا جهودهم خلال الفترة الماضية وقيامهم بأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه، مع ثقته الكاملة بإنجاز العمل بنسبة 100 %.

وكشفت مصادر من داخل غرفة عمليات إدارة أزمة جنوح السفينة البنمية، بالترقيم 151 بالمجري الملاحي لقناة السويس، عن أسباب نجاح مناورة التعويم الأخيرة والتي سبقتها أكثر من مناورة.

وأكدت المصادر، أن السبب هو إكتمال القمر “full moon”، والتي تتبعها ارتفاع قوة ظاهرة المد والجزر، وبالتالي وصول منسوب المياه إلى أقصى حد.

وبدأت عملية إعادة السفينة، التي جنحت بالقرب من مدينة السويس واستمرت 6 ايام متواصلة.

ومن جانبه كشف شاهد عيان، من موقع الجنوح، ان المناورة الاخيرة، استغرقت ٩ ساعات، شملت التجهيز بعد وصول 3 قاطرات جديدة، لموقع الجنوح والمشاركة في التعويم.