شاهد: مصر.. لحظة الاعتداء على طفل من قبل فرد أمن نادي طنطا

المستقلة/-احمد عبدالله/ شهدت إحدي بوابات نادي طنطا الرياضي في الغربية، واقعة سحل طفل من قبل فرد أمن بالنادي قام بالاعتداء عليه فضلا عن إلقائه أرضا ثم دهسه بقدميه.

ووثقت إحدى كاميرات المراقبة بموقع الحادث، مقطع فيديو يرصد لحظة الاعتداء على الطفل والذي انتشر بشكل كبير عبر صفحات السوشيال ميديا في طنطا والغربية.

وأصدر المحاسب أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة في الغربية اليوم، توجيهاته إلي مساعديه للتحقيق في واقعة سحل طفل في العقد الثاني من عمره ومنعه من دخول أبواب نادي طنطا الرياضي من جهه الأمن الإداري بالنادي.

في المقابل كشف ياسر المنشاوي عضو مجلس إدارة نادي طنطا الرياضي، أنه فور مشاهدة الفيديو رفع الأمر لمجلس الإدارة خلال الساعات الجارية.

كما أوضح أن مجلس إدارة النادي سيصدر بيانا عاجل حول الواقعة والإجراءات التي تتخذ حيال موظف الأمن خلال الفترة المقبلة.

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