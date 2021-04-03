مصر .. الاستعدادات الآخيرة لانطلاق موكب المومياوات الملكية..صور

المستقلة/-أحمد عبدالله/ بدأت منذ قليل الاستعدادات الآخيرة لانطلاق موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، حيث بدأت الخيول تصطف في الطريق الذي سيمر منه ملوك وفراعنة مصر القديمة، وسط تشديدات أمنية مكثفة لتأمين الموكب.

جدير بالذكر، أن أنظار العالم تتجه إلى قلب القاهرة اليوم، حيث تشهد مصر أهم حدث في القرن ال٢١، وهو موكب نقل المومياوات الملكية الذي يضم ٢٢ مومياء ملكية من بينهم ١٨ ملك و٤ ملكات إلى موضعهم الآخير بمتحف الحضارة، ومن المقرر أن ينطلق الموكب في تمام الساعة السادسة مساء.