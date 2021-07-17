شاهد.. مشاجرة عنيفة مع حمو بيكا في الساحل الشمالي

المستقلة/- منى شعلان/ تصدر مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا، محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد أن دخل في مشاجرة عنيفة وعدد من رفاقه مع مجموعة من الشباب إثر اصطدام سيارته بسيارة أخرى، فى الساحل الشمالى.

بدأت الأزمة أمام بوابة مارينا 5، أثناء مرور حمو بيكا بسيارته الفارهة مع عدد من أصدقائه وأقاربه حيث اصطدمت به إحدى السيارات عن طريق الخطأ، وهو ما جعل بيكا يخرج عن شعوره ويخرج من سيارته موجها اللوم لصاحب السيارة الأخرى، وتطورت الأزمة سريعا وبدأ الثنائى فى تبادل السباب والتراشق بالألفاظ، وفشل المتواجدون فى حل الأزمة بينهما بالود.

تم إبلاغ الشرطة التي انتقلت لمكان الحادث و اصطحبت حمو بيكا والطرف الآخر، وبدأت فى محاولة حل الأزمة بين الطرفين، وطالب بيكا تعويضا ماديا قدره 300 ألف جنيه، وبعد مفاوضات وصل المبلغ لـ150 ألف جنيه، وانتهى الأمر بحصول حمو بيكا على 70 ألف جنيه وتم الصلح .

كشف أحمد نجل عم صاحب السيارة المصطدمة بسيارة حمو بيكا، تفاصيل الحادث موضحا أنه كان مع قريبه القادم من من إحدى الدول العربية، ويتجولون فى مارينا بالساحل الشمالى، وعند أحد الدورانات أمام بوابة 5، اصطدمت سيارتهم بأخرى كانت تسير فى اتجاهها بالقرب من الدوران دون أن تهدئ من سرعتها، ليفاجأ بأنها سيارة مطرب المهرجانات حمو بيكا.

أوضح أنهما فوجئا بنزول حمو بيكا من سيارته مع مجموعة من العاملين معه، ويسبونهم بألفاظ بذيئة، وينهالون عليهم بالضرب، واستمر الشجار نحو ساعة ونصف، وبعد التوجه إلى قسم الشرطة طلب منهم تعويض 300 ألف جنيه، وبعد مفاوضات من 150 ألف لـ70 ألف جنيه، وبعدها خرج الطرفين من النيابة بالتراضى.

يذكر أنّ طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، قد شن هجومًا ناريا على حمو بيكا، بعد طرحه عدد من الأغنيات خلال الفترة الأخيرة، رغم قرار النقابة بمنعه من الغناء، مؤكدًا أن النقابة أصدرت بيانًا يتضمن بعض أسماء مطربي المهرجانات، بينهم حمو بيكا، ونص هذا البيان على منع التعامل معهم.

كانت نقابة المهن الموسيقية قد أعلنت عدم إعطاء أي تصريح غنائي لحمو بيكا بسبب عدم اعتماده في نقابة المهن الموسيقية، وعلى إثرها قام حمو بيكا بالاعتذار للفنان هاني شاكر ووعده بعدم إقامة أي حفل غنائي خلال الفترة المقبلة حتى يتلقى دروسا في تحسين الصوت وتعلم الفنون وهو ما قبله هاني شاكر ووعده بقبوله في النقابة إذا استطاع أن يتحسن.