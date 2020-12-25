شاهد.. محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا بفيديو جديد من الإمارات

المستقلة/- شارك الفنان المصري محمد رمضان، جمهوره مقاطع فيديو جديدة أثناء تواجده فى دولة الإمارات، وذلك عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر رمضان، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، يجمعه بالشيف التركي، نصرت غوشكيه، في أحد المطاعم في إمارة دبي، حيث يقوم الأخير بجعل رمضان يتذوق قطعة من اللحم المشوي.

كما شارك محمد رمضان، مقطع أخرى مع الشيف التركي، الذي يقوم الأخير فيه هذه المرة بتعليمه كيفية رش الملح على اللحم المشوي، ونجح رمضان فى هذا الأمر لينال إعجاب الشيف المشهور بـ”حبيب الملح”.

وفى سياق آخر، ترددت أنباء خلال الفترة الماضية عن مشاركة الفنان محمد رمضان ، فى الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2021 ، من خلال مسلسل “موسى” ، بعد أن أعلن توقفه عن العمل بسبب اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل.

كما نشر محمد رمضان، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر ، مقطع فيديو له من مسلسل “نسر الصعيد”، وعلق بالقول:”رمضان يجمعنا “، وهو ما اعتبره البعض إشارة لانتهاء أزمته مع الشركة المنتجة ومواصلة التحضير لبدء مسلسله الجديد “موسى”.