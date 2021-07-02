شاهد.. لفتة إنسانية من رامي عياش تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

المستقلة/- منى شعلان/ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان اللبناني رامي عياش، أثناء سفره إلى تركيا من أجل تأمين مجموعة من الأدوية ليست متوفرة في لبنان.

ووثق أحد الأشخاص مقطع فيديو كشف فيه بأنه توجه إلى تركيا برفقة عياش، وقال إن الأخير قام بتأمين أدوية لـ 13 شخصًا في لبنان، موجهًا شكره وتقديره للفنان على هذه اللفتة الإنسانية المميزة.

وقال هذا الشخص الذي لم يكشف عن اسمه إنه ذهب إلى أكثر من 15 صيدلية في لبنان ولم يجد الدواء الذي يبحث عنه، فعلم بأمره أحد الأشخاص وتواصل معه مساء وأبلغه بأن موعد طائرته إلى تركيا ستكون الساعة السابعة لأجل عمل هناك، فذهب برفقته إلى تركيا، وعند وصلوهما تفاجأ بالفنان رامي عياش وهو ينتظرهما من أجل تأمين الدواء لعدد من العائلات.”

وأوضح أنه أراد أن يوصل رسالة للفنان رامي عياش عبر مقطع فيديو من أجل أن يشكره أمام الجميع، لافتًا إلى أن سعر كل دواء لا يقل عن 11 مليون ليرة لبنانية، لكن الفنان لم يهتم للمال بل للحالات الإنسانية التي سافر لأجلها.

وفي سياق آخر طرح مؤخراً النجم اللبناني رامى عياش كليب أغنية “دقى يا مزيكا” الذى صورها في مدينة الجونة لتكون الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة في دورته السابقة، والأغنية تم تصويرها تحت قيادة المخرجة مريم الباجورها وظهر في الكليب عدد كبير من الفنانين الذين تواجدوا في الجونة للمشاركة في فعاليات المهرجان.

ومن الفنانين الذين ظهروا في الكليب يسرا، أمينة خليل، باسل خياط، بشرى، انجى المقدم، جمال سليمان، أروى جودة، تارا عماد، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، محمد فراج، باسل الزارو، هيلدا خليفة، ليلى علوى، رايا أبى راشد، إضافة إلى نجيب وسميح ساويرس.