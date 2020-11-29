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شاهد : لحظة وصول تركي آل الشيخ للرياض بعد رحلة علاج فى أمريكا

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المستقلة /- عاد المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، إلى الرياض، بعد رحلة علاج فى الولايات المتحدة الأمريكية، استغرقت عده أشهر، وفور وصوله إلى مطار الرياض سجد لله شكرا على عودته بالسلامة لأرض الوطن.

وكان المستشار تركى آل الشيخ يتلقى العلاج فى أحد مستشفيات ولاية نيويورك، ومن المقرر أن يعقد تركى اجتماعا بمسؤلى هيئة الترفيه لوضع خطة العمل الجديدة لعام 2021.

وعلى جانب آخر، كشفت المطربة أصالة عن أغنيتها الجديدة “الفرق الكبير” عبر منصاتها على السوشيال ميديا، وهى من كلمات تركى آل الشيخ، فى أحدث تعاون بينهما.

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