شاهد.. كيم كارداشيان تتحدث باكية عن أسباب طلاقها

المستقلة/- منى شعلان/ دخلت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، فى نوبة من البكاء على شاشة التلفزيون، عند حديثها للمرة الأولى عن الأسباب الحقيقة للطلاق التاريخي من مغني الهيب هوب الأمريكي، كاني ويست.

حيث أبدت كيم كارداشيان حزنها الشديد على “فشلها” في الزواج، للمرة الثالثة، وانهارت بالبكاء، في أحدث حلقات برنامجها الواقعي “كيبنغ أب ويذ ذا كارداشيانز”.

وظهرت كيم كارداشيان في الفيديو وهي تتحدث مع أخواتها كورتني وكيندال وكايلي، حول زواجها مع ويست.

وقالت كارداشيان وهي تجهش بالبكاء: “الحقيقة أنني أصبحت غير قادرة على الاستمرار بفعل ذلك”، في إشارة للبقاء مع زوجها الذي كان مسافرا طول الوقت لأداء الحفلات وتسجيل الأغاني.

وأضافت “أعتقد أنه يستحق شخصا يسانده ويسافر معه أينما رحل.. يستحق زوجة تسانده في كل خطواته وتسافر معه، وأنا لم أستطع فعل ذلك.

وأشارت النجمة الأميركية من أصل أرمني: “أشعر بأنني فاشلة.. نعم أنه زواجي الثالث.. أنا حقا شخص فاشل.. لا أريد سوى أن أشعر بالسعادة”.

وكانت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان قد طلبت رسميا الطلاق من زوجها مغني الراب كاني ويست، في فبراير، بعد قرابة 7 أعوام من الزواج.

وبحسب موقع “TMZ”، فإن الانفصال يجري بشكل ودي وأن كارداشيان طلبت الحضانة المشتركة لأولادهما الأربعة.

وتشير التقارير إلى أن ثروة ويست من الغناء وأعماله الأخرى مثل الأحذية والملابس تبلغ 1.3 مليار دولار، حيث يعتبر من أغنى الفنانين في العالم.

 

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