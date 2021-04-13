شاهد.. كيف استقبل الجمهور عودة شريهان بعد غياب 19 عامًا ؟

شاهد.. كيف استقبل الجمهور عودة شريهان بعد غياب 19 عامًا ؟

المستقلة/- منى شعلان/ خلقت الفنانة المصرية شريهان حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا ، بعد ظهورها في إعلان لإحدى الشركات، بعد غياب 19 عامًا ابتعدت فيها عن الساحة الفنية وعن الأضواء.

ظهرت شريهان في الإعلان متألقة كعادتها بملابس استعراضية أنيقة وبشعر طويل كما اعتاد عليها جمهورها، حيث يبدأ الإعلان بموسيقى مسلسل “ألف ليلة وليلة” الشهيرة.

‏ وقدمت شريهان مجموعة من الاستعراضات التي تذكرنا بفوازيرها الشهيرة لشهر رمضان كما سلط الإعلان الضوء على قصة حياة الفنانة المصرية واستعرضت شريهان مشهد لحادث سيارة ومن بعدها تعاني في آلام في ظهرها، وهو يشبه ما حدث معها عام 1989 أثناء عودتها من الأسكندرية وتعرضها لحادث سير ، وتكشف عن مدى إصرارها وتحديها للظروف.

وتباينت التعليقات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد لفكرة عودة شريهان ومعارض لطريقة الإعلان معربين عن عدم فهمهم لمحتوى الإعلان والمقصود منه.

وكانت شريهان كتبت رسالة لجمهورها في عدة تغريدات عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر: “هو العمر فيه كام ثانية ودقيقة وساعة أو شهر وعام لأعيش بكم معكم وبينكم ؟. أنا بعيش لحظة إنسانية صادقة، لحظة إنحناءة شكر من قلبي وعمري لكم جميعاً و دون ترتيب ولا إستثناء، لحظة انتظرتها كثيراً لرد جميل في رقبتي من سبتمبر ٢٠٠٢، مشاعري كلها متلخبطه لكن سعيدة”.

أوضحت: “كنت بكتب، بكتب وبكتب، رسائل كتييير لا يعلمها غير ربي وأبعت لكم وأحلم بثانية احتضاني و إنحناءة شكر لكم جميعاً، ولكن كلها كانت من طرف واحد.مكنتش عارفه ازاي اقدر اقولها لواحد واحد فيكم و بنفسي!! ولو عليا..كنت عايزة ادخل بيت بيت وزقاق زقاق وشارع شارع وحارة حارة وكل حي ومدينة وقرية”.

أضافت شريهان: “في هذه الأيام الكريمة وهذا الشهر العظيم، عايزه اقولكم أنا متشكرة أكتر من جداً، حبتوني احترمتوني احتضنتوني وبحبكم ودعائكم شفيتوني ولسه بتشفوني … شكراً و ١٠٠ مليون إنحناءة شكر وقبلة على جبين كل واحد بدايةً من أصغر مولود ومواطن مصري وصولاً لآخر انسان في العالم .. شكراً”.

واصلت شريهان حديثها مع الجمهور في سلسلة تغريدات لاحقة: “مابقاش فيه كلام ولا معاني كلمات في قاموسي ممكن تشرح لكم وحشة روحي و قلبي لكم وخاصةً في هذا الشهر الكريم، والحقيقة في حبكم وتقديركم واحترامكم حقيقي خلص الكلام “لكن” مخلصش ما في قلبي وروحي ورسالتي لكم، والقادم قادم بكم أجمل، وأثق في إرادتكم وقوتكم وعزيمتكم، أثق في عموم الإنسان، أثق فينا معاً فأنتم أو نحن الحياة بجميع تحدياتها”.

اختتمت شريهان رسالتها: “وأكرر… ما دمنا على قيد الحياة، ومادامت الحياة مستمرة، واليوم سيرحل، وأمس رحل، وغداً بإذن الله قادم فلا يوجد مستحيل، بعيش بكم ملحمة حب عظيمة أكبر بكتير من قوتي وقدرتي ومقدرتي الإنسانية، شريهان منكم وبكم ولكم للأبد .. حبكم حياة، رمضان كريم … شريهان”.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة شريهان فيلم “العشق والدم”، الذي عرض في فيلم 2002، وشاركها بطولته الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، ومحمد رياض وسهير المرشدي، حسين الشربيني، وتامر عبد المنعم، ومن إخراج أشرف فهمي، وتأليف بسيوني عثمان.