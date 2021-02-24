شاهد.. كيف احتفلت رنا سماحة بعيد ميلاد زوجها 

المستقلة /- منى شعلان/ فاجئت النجمة رنا سماحة ، زوجها الملحن سامر أبو طالب بحفل عيد ميلاده الذى أعدته له سرا بالاتفاق مع أفراد عائلتهما، حيث شاركت سماحة جمهورها ومتابعيها، بمقطع فيديو من حفل عيد ميلاد زوجها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وظهر سامر من خلال الفيديو وهو يدخل منزلهما والظلام يملأ المكان وبعد ثوان معدودة يتم إضاءة الأنوار ليجد زوجته وعائلته فى انتظاره احتفالا بعيد ميلاده ، و البالونات و زينة أعياد الميلاد تزيين المنزل، كما أعدت سماحة لزوجها مفرش مطرز لسرير غرفتهما مزين برسالة رومانسية ، حيث كتبت له قائلة: “عندما أصبحت زوجتك فقد أشرقت شمسك في سمائى ولم أعد أريد شيئا من الدنيا فأنا اعترف لقد أخذت نصيبي من الفرح عندما أحببتك”.

وعلقت رنا سماحة على فيديو عيد الميلاد قائلة:: “يارب أكون قدرت احقق لك ولو جزء من السعادة والحب الى عايشاه معاك”، وتابعت:” ناس كتير بتقول يابنتى هو مافيش غيركم أتجوز، عايزة اقولهم ربنا يديكم إلى يخليكوا تحسوا أن محدش غيركم أتجوز، ربنا يرزقكم باللي ينوركم ويفرح قلوبكم، واختتمت: كل سنه وأنت معايا وفى حضنى دايما مبسوط و ناجح وسعيد يا احلى جوز في الدنيا”.

ومن جانبه أعاد سامر أبو طالب، نشر الفيديو نفسه عبر حسابه على انستغرام، وعلق عليه، قائلا:”مش قادر أوصف فرحتي باللي عملتيه لي ولا عارف أشكرك إزاي يا حبيبتي وبنتي و صحبتي وأختي ومراتي وكل دنيتي شكرا من كل قلبي على كل حاجه عملتيها لي الحمدلله أنك في حياتي وربنا عوضني بيكى يا ست البنات وأحن زوجة وأجمل ضحكة بتنور دنيتي كلها”.

وتابع :” بحبك ودي كلمة قليلة أوي على اللى جوه قلبي ليكي يا رنا، ربنا يسعدك ويقدرني أني أفرح قلبك زى ما فرحتينى وبتعملي ما في وسعك عشان ترضيني، ربنا يباركلي فيكي ويبعد عنا كل سوء ويحفظنا من كل شر، بالنسبة بقى لأهلي وعائلتي أبويا اللى أنا غرقان في خيره ربنا يباركلي فيه ويحفظه وأخواتي بجد أنتوا فرحتي وسندى” واختتم : ربنا يخليكم ليا ويبعد عنا أي شر ويجعلنا دايماً متجمعين على حب بعض في خير إن شاء الله”.

يذكر أن رنا سماحة احتفلت بحفل زفافها على الملحن سامر أبو طالب نهاية ديسمبر الماضي، بحضور العديد من الفنانين من بينهم الفنان أحمد جمال وتامر حسني ومصطفى حجاج، ومحمد شاهين ومينا عطا وهايدي موسى ،وكانت الفنانة والراقصة دينا هي البطلة الاستعراضية في حفل الزفاف.