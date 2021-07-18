شاهد.. فيفي عبده في أحدث ظهور لها

المستقلة/- منى شعلان/ هنأت الفنانة فيفي عبده، جمهورها ومتابعيها، بمناسبة عيد الأضحى، من خلال مقطع فيديو أثناء تواجدها في الساحل الشمالي لقضاء إجازتها الصيفية.

وقالت عبده خلال الفيديو، المنشور عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو إنستغرام، قائلة: “عايزة أقولكم كل سنة وأنتم طيبين، وأنا فرحانة إن ربنا شفاني وعافاني، وعايزة أطلع عشان أشكر الدكاترة والناس اللي اتعاملوا معايا وأشكر ربنا على اللي وصلتله.. ويلا نهيص وأنا جيت الدنيا عشان اتدلع”.

وكتبت تعليق على الفيديو قائلة: “بسم الله ما شاء الله الله أكبر كل سنة وانتم طيبين”.

كانت فيفي عبده مرت بوعكة صحية بعد تعرضها لخطأ طبي، بسبب “حقنة خطأ” في منطقة الظهر، وظهرت في فيديو وحكت لجمهورها ما حدث معها: “مساء الخير من مصر أم الدنيا عاوزة اقولكوا حسبي الله ونعم الوكيل في ولد ادانى حقنة في ظهري تسببت في خضوعي لعملية جراحية”.

يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده مسلسل “مملكة الغجر” مع حورية فرغلي والذي عرض في شهر رمضان 2019، شاركهم بطولة العمل كل من سامح الصريطي، ميار الغيطي، حازم سمير، من تأليف محمد الغيطي ومن إخراج عبدالعزيز حشاد.