شاهد.. فنانة تونسية تبدع في تقليد سعاد حسني

المستقلة/-منى شعلان/ على طريقتها الخاصة استعادت الفنانة التونسية عائشة عطية، روح الفنانة الراحلة سعاد حسني، من خلال في ذكرى وفاة السندريلا.

وعلى طريقة الفيديو كليب عبرت الفنانة التونسية عن حبها الشديد للفن المصري والفنانة الراحلة سعاد حسني، وتقديرًا لموهبتها الفنية ورسالتها ومسيرتها الفنية الكبيرة.

ضم الكليب مجموعة من الاستعراضات للفنانة عائشة عطية، تقوم فيها بنفس رقصات وأداء الفنانة سعاد حسني، في استعراضات أفلامها البارزة، مثل أغنية يا واد ياتقيل في فيلم خلي بالك من زوزو، وأغنية “لسة صغيرة” من فيلم صغيرة على الحب، و”الحياة بقى لونها بمبي”.

وشارك مع الفنانة التونسية، الفنان خالد حنفي الذي قام بدور عم حزمبل، وقام بإخراج العمل، أسامة الحمروني.

وعلقت عائشة على الفيديو كليب الذى نشرته عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام:” سعاد … أخت القمر هتفضلي دايما في القلب والروح … حدوتة وذكرى وأمل …هتفضلي السندريلا اللي عرفنا بيها الجمال والحسن.. نسخة واحدة .. مش هتتكرر … إهداء بسيط في ذكري وفاتك، أتمنى يوصل لقلب كل واحد حبك وبيحبك.